Лило и Стич
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Лило и Стич

Лило и Стич (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Lilo & Stitch
Фантастика, Фэнтези6+

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О фильме

Забота о шестилетней Лило Пелекаи легла на плечи её старшей сестры Нани. Нани приходится много работать и учиться, и поэтому девочка часто остаётся одна. Однажды соседка советует взять в приюте собаку, чтобы помочь девочке справиться с одиночеством. Однако из приюта Лило забирает милого инопланетянина вместо собаки. Девочка даёт новому питомцу кличку Стич, но на родной планете его прозвали Эксперимент 626. Он — беглец от галактической полиции и продукт генетических экспериментов, который отличается склонностью к разрушениям, способностью к быстрому обучению и почти полной неуязвимостью.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

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Актёры и съёмочная группа фильма «Лило и Стич»