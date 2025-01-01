Лило и Стич (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Lilo & Stitch
Фантастика, Фэнтези6+
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О фильме
Забота о шестилетней Лило Пелекаи легла на плечи её старшей сестры Нани. Нани приходится много работать и учиться, и поэтому девочка часто остаётся одна. Однажды соседка советует взять в приюте собаку, чтобы помочь девочке справиться с одиночеством. Однако из приюта Лило забирает милого инопла�нетянина вместо собаки. Девочка даёт новому питомцу кличку Стич, но на родной планете его прозвали Эксперимент 626. Он — беглец от галактической полиции и продукт генетических экспериментов, который отличается склонностью к разрушениям, способностью к быстрому обучению и почти полной неуязвимостью.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дин
Флейшер-Кэмп
- КСАктёр
Крис
Сандерс
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- ЭХАктриса
Эми
Хилл
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- СААктриса
Сидни
Агудонг
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актёр
Зак
Галифианакис
- КССценарист
Крис
Сандерс
- МВСценарист
Майк
Ван Ваес
- Сценарист
Дин
ДеБлуа
- РХПродюсер
Райан
Хэлприн
- Продюсер
Дэн
Линь
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- АГМонтажёр
Адам
Герстл
- ФДМонтажёр
Филлип
Дж. Бартелл
- Композитор
Дэн
Ромер