Wink
Детям
Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Атака джедая
Актёры и съёмочная группа фильма «Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Атака джедая»

Актёры и съёмочная группа фильма «Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Атака джедая»

Режиссёры

Майкл Хэгнер

Michael Hegner
Режиссёр

Актёры

Энтони Дэниелс

Anthony Daniels
АктёрC-3PO
Тревор Дивэлл

Trevor Devall
АктёрChancellor Palpatine / Darth Sidious / Jar Jar Binks
Брайан Добсон

Brian Dobson
АктёрJEK
Майкл Донован

Michael Donovan
АктёрCount Dooku / Wampa Senator
Брайан Драммонд

Brian Drummond
АктёрBobby
Эндрю Френсис

Andrew Francis
АктёрCommander Cody / Bail Organa
Том Кэйн

Tom Kane
АктёрYoda / рассказчик
Келли Мецгер

Kelly Metzger
АктрисаVaash Ti
Кирби Морроу

Kirby Morrow
АктёрAnakin Skywalker / General Grievous
Триш Паттендон

Trish Pattendon
АктрисаAsajj Ventress

Сценаристы

Майкл Прайс

Michael Price
Сценарист

Актёры дубляжа

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Борис Смолкин

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Андрей Зайцев

Актёр дубляжа

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор