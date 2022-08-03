Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Атака джедая (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.52013, Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Attack of the Jedi
Мультфильм22 мин0+
В Атаке Джедаев Оби-Ван узнает, что несколько крупных лордов Ситхов и их ученики собираются на планете Мустафар. Джедаи решили поспешить на Мустафар и уничтожить ситхов раз и навсегда, но это оказывается ловушкой и флот Республики разбивают. И теперь Йода, Энакин и падаваны должны поехать на Эндор, найти воина Jek, чтобы они все вместе смогли спланировать план спасения.
СтранаКитай, США, Дания
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- МДАктёр
Майкл
Донован
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- ЭФАктёр
Эндрю
Френсис
- ТКАктёр
Том
Кэйн
- КМАктриса
Келли
Мецгер
- КМАктёр
Кирби
Морроу
- ТПАктриса
Триш
Паттендон
- МПСценарист
Майкл
Прайс
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс