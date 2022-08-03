Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Атака джедая (фильм, 2013) смотреть онлайн

В Атаке Джедаев Оби-Ван узнает, что несколько крупных лордов Ситхов и их ученики собираются на планете Мустафар. Джедаи решили поспешить на Мустафар и уничтожить ситхов раз и навсегда, но это оказывается ловушкой и флот Республики разбивают. И теперь Йода, Энакин и падаваны должны поехать на Эндор, найти воина Jek, чтобы они все вместе смогли спланировать план спасения.

