ЛЕГО Фильм 2 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «ЛЕГО Фильм 2 3D»

Режиссёры

Майк Митчелл

Mike Mitchell
Режиссёр

Актёры

Крис Пратт

Chris Pratt
АктёрEmmet Brickowski / Rex Dangervest
Элизабет Бэнкс

Elizabeth Banks
АктрисаWyldstyle / Lucy
Уилл Арнетт

Will Arnett
АктёрBatman
Тиффани Хэддиш

Tiffany Haddish
АктрисаQueen Watevra Wa'Nabi
Стефани Беатриз

Stephanie Beatriz
АктрисаGeneral Mayhem / Sweet Mayhem
Элисон Бри

Alison Brie
АктрисаUnikitty / Ultrakatty
Ник Офферман

Nick Offerman
АктёрMetalBeard
Чарли Дэй

Charlie Day
АктёрBenny
Джэдон Сэнд

Jadon Sand
АктёрFinn
Бруклин Принс

Brooklynn Prince
АктрисаBianca

Сценаристы

Джерри Сигел

Jerry Siegel
Сценарист
Джо Шустер

Joe Shuster
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Билл Фингер

Bill Finger
Сценарист

Продюсеры

Рой Ли

Roy Lee
Продюсер
Уилл Аллегра

Will Allegra
Продюсер
Мэттью Эштон

Matthew Ashton
Продюсер
Джон Бертон

Jon Burton
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Лика Рулла

Актриса дубляжа
Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа

Художники

Кэролайн Крэнстоун

Caroline Cranstoun
Художница

Монтажёры

Клэр Найт

Clare Knight
Монтажёр

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор