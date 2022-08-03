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Легкие деньги HD

Легкие деньги HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Good People
Триллер, Криминал86 мин18+

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О фильме

Том и Анна - обыкновенная семейная пара. Работа, дом, долги по кредитам. Но ситуация меняется. Владелец их квартиры, живший этажом ниже, внезапно умирает, и супруги находят у него сумку с деньгами. 370 000 долларов, о которых, похоже, никто не знает.

Страна
Великобритания, США, Дания, Швеция
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легкие деньги HD»