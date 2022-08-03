Легкие деньги HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Good People
Триллер, Криминал86 мин18+
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О фильме
Том и Анна - обыкновенная семейная пара. Работа, дом, долги по кредитам. Но ситуация меняется. Владелец их квартиры, живший этажом ниже, внезапно умирает, и супруги находят у него сумку с деньгами. 370 000 долларов, о которых, похоже, никто не знает.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ГРРежиссёр
Генрик
Рубен Генц
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Омар
Си
- Актёр
Том
Уилкинсон
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- Актриса
Анна
Фрил
- МФАктёр
Майкл
Фокс
- ДМАктёр
Дирмед
Мёрта
- ФМАктёр
Френсис
Маджи
- МДАктёр
Маартен
Данненберг
- КМСценарист
Келли
Мастерсон
- МССценарист
Маркус
Сакей
- ТГПродюсер
Томас
Гаммльтофт
- Продюсер
Ави
Лернер
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж