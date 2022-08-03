Легенды дикого запада (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.31995, Tall Tale
Фэнтези, Приключения92 мин12+
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О фильме
Дэниэл Хэккет, сын бедного фермера, мечтает вырваться из уз крестьянской жизни. Однажды, в особенно трудное для его семьи время, Дэниел начинает мечтать о героях Дикого Запада, легенды о которых ему рассказывал долгими вечерами отец.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеримайя
С. Чечик
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- Актёр
Оливер
Платт
- РААктёр
Роджер
Аарон Браун
- НСАктёр
Ник
Стал
- Актёр
Скотт
Гленн
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- МХАктриса
Мойра
Харрис
- ДГАктёр
Джо
Грифази
- РРСценарист
Роберт
Родат
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Джо
Рот
- ДДХудожник
Джим
Далтц
- РХХудожник
Рик
Хайнрихс
- УАХудожник
Уэйн
А. Финкелман
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- ЯКОператор
Януш
Камински
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман