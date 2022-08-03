Дэниэл Хэккет, сын бедного фермера, мечтает вырваться из уз крестьянской жизни. Однажды, в особенно трудное для его семьи время, Дэниел начинает мечтать о героях Дикого Запада, легенды о которых ему рассказывал долгими вечерами отец.

