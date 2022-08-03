Легенды дикого запада
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Детям
Легенды дикого запада

Легенды дикого запада (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.31995, Tall Tale
Фэнтези, Приключения92 мин12+

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О фильме

Дэниэл Хэккет, сын бедного фермера, мечтает вырваться из уз крестьянской жизни. Однажды, в особенно трудное для его семьи время, Дэниел начинает мечтать о героях Дикого Запада, легенды о которых ему рассказывал долгими вечерами отец.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды дикого запада»