Приключенческий фильм «Легенда» рассказывает о вечном противостоянии добра со злом. Главные роли в картине сыграли Том Круз, Миа Сара и Тим Карри.



Опасность нависла над нашим миром — как только погибнет последний единорог, на Земле настанет вечная ночь. Повелитель Тьмы уже отправил своих прихвостней — мерзких гоблинов, — чтобы те выследили и убили магических созданий. Помешать сбыться этим планам может только великий герой. Тяжелую ношу придется взвалить на себя лесному страннику Джеку в зеленом. Впрочем, у юноши к Повелителю Тьмы есть и личные счеты: злодей похитил возлюбленную Джека — принцессу Лили. А такое, разумеется, прощать нельзя.



Эта история одновременно проста и глубока: она о храбрости, чистоте и любви, способных победить мрак. Картину «Легенда» 1985 года стоит посмотреть хотя бы ради его визуальной магии — режиссер Ридли Скотт снял фильм, каждый кадр которого выглядит как иллюстрация из книжки сказок.

