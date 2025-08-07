Легенда (фильм, 1985) смотреть онлайн
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О фильме
Приключенческий фильм «Легенда» рассказывает о вечном противостоянии добра со злом. Главные роли в картине сыграли Том Круз, Миа Сара и Тим Карри.
Опасность нависла над нашим миром — как только погибнет последний единорог, на Земле настанет вечная ночь. Повелитель Тьмы уже отправил своих прихвостней — мерзких гоблинов, — чтобы те выследили и убили магических созданий. Помешать сбыться этим планам может только великий герой. Тяжелую ношу придется взвалить на себя лесному страннику Джеку в зеленом. Впрочем, у юноши к Повелителю Тьмы есть и личные счеты: злодей похитил возлюбленную Джека — принцессу Лили. А такое, разумеется, прощать нельзя.
Эта история одновременно проста и глубока: она о храбрости, чистоте и любви, способных победить мрак. Картину «Легенда» 1985 года стоит посмотреть хотя бы ради его визуальной магии — режиссер Ридли Скотт снял фильм, каждый кадр которого выглядит как иллюстрация из книжки сказок.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- ББАктёр
Билли
Барти
- Актёр
Тим
Карри
- КХАктёр
Корк
Хабберт
- ЭПАктриса
Элис
Плэйтен
- ДБАктёр
Давид
Беннент
- Актёр
Том
Круз
- ПОАктёр
Питер
О’Фэррелл
- Актриса
Миа
Сара
- КШАктёр
Киран
Шах
- АЛАктриса
Аннабель
Лэнйон
- УХСценарист
Уильям
Хьортсберг
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СШПродюсер
Сид
Шейнберг
- АЛХудожник
Айвор
Лесли Дилли
- ЭМХудожница
Энн
Молло
- ЧНХудожник
Чарльз
Ноуд
- ЭГХудожник
Эсшетон
Гортон
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- TDКомпозитор
Tangerine
Dream
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит