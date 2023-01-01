Легенда о пианисте (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.11998, La leggenda del pianista sull'oceano
Драмы, Мелодрамы120 мин18+
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Сюжет
Музыка Эннио Морриконе и актерская игра Тима Рота в пронзительной музыкальной мелодраме Джузеппе Торнаторе о гении, никогда не ступавшем на землю. В первый день 1900 года на борту круизного лайнера «Вирджиния» в коробке из-под лимонов нашли младенца. В честь этой знаменательной даты подкидыша и назвали. Всю жизнь 1900-й провел в бесконечном плавании, а воспитанием сироты занимался корабельный кочегар. Две главные черты определили судьбу мальчика: незаурядный музыкальный талант и панический страх перед миром, находящимся за пределами корабля.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Джузеппе
Торнаторе
- Актёр
Тим
Рот
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- Актриса
Мелани
Тьерри
- БНАктёр
Билл
Нанн
- КУАктёр
Кларенс
Уильямс III
- ПВАктёр
Питер
Вон
- НОАктёр
Ниал
О’Брайэн
- АВАктёр
Альберто
Васкес
- ГЛАктёр
Габриэле
Лавиа
- ДААктёр
Джон
Армстед
- АБСценарист
Алессандро
Барикко
- Сценарист
Джузеппе
Торнаторе
- ЛСПродюсер
Лаура
Сюзанна Рюдеберг
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- МКМонтажёр
Массимо
Квалья
- ЛКОператор
Лайош
Кольтаи
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе