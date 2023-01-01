Легенда о пианисте (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Музыка Эннио Морриконе и актерская игра Тима Рота в пронзительной музыкальной мелодраме Джузеппе Торнаторе о гении, никогда не ступавшем на землю. В первый день 1900 года на борту круизного лайнера «Вирджиния» в коробке из-под лимонов нашли младенца. В честь этой знаменательной даты подкидыша и назвали. Всю жизнь 1900-й провел в бесконечном плавании, а воспитанием сироты занимался корабельный кочегар. Две главные черты определили судьбу мальчика: незаурядный музыкальный талант и панический страх перед миром, находящимся за пределами корабля.



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