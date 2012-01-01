Легенда № 17 (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Легенда № 17
Драмы128 мин6+
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Сюжет
2 сентября 1972 года в Монреале хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Теперь весь мир знал советского игрока под номером «17». Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел н�а вершину славы. Сбылась его мечта -упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АЛАктёр
Александр
Лобанов
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- Актёр
Роман
Мадянов
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- АГАктриса
Алехандра
Грепи
- Актёр
Борис
Щербаков
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Сценарист
Николай
Лебедев
- Продюсер
Никита
Михалков
- МБПродюсер
Мел
Борз
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев