Легенда № 17
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Легенда № 17

Легенда № 17 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Легенда № 17
Драмы128 мин6+

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Сюжет

2 сентября 1972 года в Монреале хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Теперь весь мир знал советского игрока под номером «17». Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта -упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда № 17»

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