Леди Берд (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своe место в мире и пытается быть не похожей на других. Еe волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бeрд она дала себе сама и именно так просит еe называть.



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