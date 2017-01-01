Леди Берд
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Леди Берд

Леди Берд (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.02017, Lady Bird
Драмы, Комедии90 мин18+

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Сюжет

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своe место в мире и пытается быть не похожей на других. Еe волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бeрд она дала себе сама и именно так просит еe называть.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Берд»

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