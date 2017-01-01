Леди Берд (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.02017, Lady Bird
Драмы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своe место в мире и пытается быть не похожей на других. Еe волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бeрд она дала себе сама и именно так просит еe называть.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Грета
Гервиг
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- Актёр
Лукас
Хеджес
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- БФАктриса
Бини
Фелдштейн
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- Актриса
Одейя
Раш
- ДРАктёр
Джордан
Родригез
- Сценарист
Грета
Гервиг
- Продюсер
Скотт
Рудин
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЭНХудожница
Эйприл
Напье
- СЛОператор
Сэм
Леви
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон