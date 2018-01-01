Wink
Лазурный берег
Актёры и съёмочная группа фильма «Лазурный берег»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лазурный берег»

Режиссёры

Анджелина Джоли

Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

АктёрRoland
Анджелина Джоли

АктрисаVanessa (в титрах: Angelina Jolie Pitt)
Мелани Лоран

АктрисаLea
Мельвиль Пупо

АктёрFrançois
Нильс Ареструп

АктёрMichel
Ришар Боринже

АктёрPatrice
Марика Грин

АктрисаDress Shop Saleswoman
Сара Науди

АктрисаGrocery Clerk
Альдо Бонтемпо

АктёрFisherman
Филипп Мартине

АктёрMaitre D'

Сценаристы

Анджелина Джоли

Сценарист

Продюсеры

Брэд Питт

Продюсер
Крис Бригэм

Продюсер
Холли Голайн

Продюсер
Эми Херман

Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Художники

Эллен Мирожник

Художница
Джилл Азис

Художница

Монтажёры

Мартин Пенса

Монтажёр

Операторы

Кристиан Бергер

Оператор

Композиторы

Габриэль Яред

Композитор