Лазурный берег (фильм, 2015) смотреть онлайн

Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке…

