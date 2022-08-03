Лазурный берег
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Лазурный берег

Лазурный берег (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.82015, By the Sea
Драма, Мелодрама117 мин18+

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О фильме

Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке…

Страна
США, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лазурный берег»