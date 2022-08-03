Лазурный берег (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.82015, By the Sea
Драма, Мелодрама117 мин18+
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О фильме
Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Анджелина
Джоли
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Анджелина
Джоли
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- НААктёр
Нильс
Ареструп
- Актёр
Ришар
Боринже
- МГАктриса
Марика
Грин
- СНАктриса
Сара
Науди
- АБАктёр
Альдо
Бонтемпо
- ФМАктёр
Филипп
Мартине
- Сценарист
Анджелина
Джоли
- Продюсер
Брэд
Питт
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- ХГПродюсер
Холли
Голайн
- Продюсер
Эми
Херман
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- МПМонтажёр
Мартин
Пенса
- КБОператор
Кристиан
Бергер
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред