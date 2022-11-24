Лабиринты разума
Wink
Фильмы
Лабиринты разума

Лабиринты разума (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Лабиринты разума
Фантастика, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Документальный, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лабиринты разума»