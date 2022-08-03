Кутерьма (фильм, 1999) смотреть онлайн
6.91999, Topsy-Turvy
Мюзикл, Биография153 мин18+
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О фильме
1884 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта, автора либретто, и композитора Салливана пользуются бешенным успехом. Однако новая работа провалилась. В совместном творчестве двух гениев наступает кризис. Вырваться из него помогает посещение Гилбертом с супругой японской выставки в Лондоне…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Исторический, Мюзикл, Драма, Биография, Музыка
КачествоFull HD
Время153 мин / 02:33
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- Актёр
Джим
Бродбент
- АКАктёр
Аллан
Кордунер
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- РКАктёр
Рон
Кук
- ВНАктриса
Венди
Ноттинхэм
- Актёр
Кевин
МакКидд
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ДЭАктриса
Дороти
Эткинсон
- МСАктёр
Мартин
Сэвадж
- Сценарист
Майк
Ли
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- ДЛПродюсер
Джорджина
Лоу
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ДБХудожник
Джон
Буш
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ДПОператор
Дик
Поуп