Кутерьма (фильм, 1999) смотреть онлайн

1884 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта, автора либретто, и композитора Салливана пользуются бешенным успехом. Однако новая работа провалилась. В совместном творчестве двух гениев наступает кризис. Вырваться из него помогает посещение Гилбертом с супругой японской выставки в Лондоне…

