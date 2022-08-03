Кутерьма
Wink
Фильмы
Кутерьма

Кутерьма (фильм, 1999) смотреть онлайн

6.91999, Topsy-Turvy
Мюзикл, Биография153 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1884 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта, автора либретто, и композитора Салливана пользуются бешенным успехом. Однако новая работа провалилась. В совместном творчестве двух гениев наступает кризис. Вырваться из него помогает посещение Гилбертом с супругой японской выставки в Лондоне…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Исторический, Мюзикл, Драма, Биография, Музыка
Качество
Full HD
Время
153 мин / 02:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb