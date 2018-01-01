Wink
Фильмы
Кутерьма
Актёры и съёмочная группа фильма «Кутерьма»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кутерьма»

Режиссёры

Майк Ли

Mike Leigh
Режиссёр

Актёры

Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрWilliam Schwenck Gilbert
Аллан Кордунер

Allan Corduner
АктёрArthur Sullivan
Тимоти Сполл

Timothy Spall
АктёрRichard Temple
Лесли Мэнвилл

Lesley Manville
АктрисаLucy Gilbert (Kitty)
Рон Кук

Ron Cook
АктёрRichard D'Oyly Carte
Венди Ноттинхэм

Wendy Nottingham
АктрисаHelen Lenoir
Кевин МакКидд

Kevin McKidd
АктёрDurward Lely
Ширли Хендерсон

Shirley Henderson
АктрисаLeonora Braham
Дороти Эткинсон

Dorothy Atkinson
АктрисаJessie Bond
Мартин Сэвадж

Martin Savage
Актёр

Сценаристы

Майк Ли

Mike Leigh
Сценарист

Продюсеры

Саймон Ченнинг-Вильямс

Simon Channing-Williams
Продюсер
Джорджина Лоу

Georgina Lowe
Продюсер

Художники

Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница
Джон Буш

John Bush
Художник
Ив Стюарт

Eve Stewart
Художница

Операторы

Дик Поуп

Dick Pope
Оператор