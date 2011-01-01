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Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. По - дырявый карман

Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. По - дырявый карман (мультфильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness
Мультфильмы22 мин0+

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Сюжет

Сериал рассказывает о приключениях Панды По, о том, как он тренируется, защищается, борется, учит и учится, говорит слишком много и выступает в роли нового героя Долины Мира.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. По - дырявый карман»

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