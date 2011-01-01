Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. По - дырявый карман (мультфильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о приключениях Панды По, о том, как он тренируется, защищается, борется, учит и учится, говорит слишком много и выступает в роли нового героя Долины Мира.



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