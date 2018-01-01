Wink
Кто виноват?
Актёры и съёмочная группа фильма «Кто виноват?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто виноват?»

Режиссёры

Витольд Бордзиловский

Режиссёр
Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Майя Булгакова

АктрисаМама
Клара Румянова

АктрисаДевочка / Утюг
Георгий Вицин

АктёрСпичечный Коробок
Евгений Весник

АктёрЧайник
Анатолий Папанов

АктёрЧеловечек
Майя Кристалинская

АктрисаМетла
Александр Граве

АктёрБаллон / Окурок

Сценаристы

Петр Фролов

Сценарист

Операторы

Екатерина Ризо

Оператор

Композиторы

Игорь Якушенко

Композитор