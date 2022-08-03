Кто там? (фильм, 2015) смотреть онлайн

Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один. К нему стучатся две молодые девушки лет двадцати, насквозь промокшие. Эван не мог предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи…



