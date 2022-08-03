Wink
Кто там?

Кто там? (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Knock Knock
Триллер95 мин18+

О фильме

Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один. К нему стучатся две молодые девушки лет двадцати, насквозь промокшие. Эван не мог предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи…

Страна
США, Чили
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

