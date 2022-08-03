Кто там? (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Knock Knock
Триллер95 мин18+
О фильме
Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один. К нему стучатся две молодые девушки лет двадцати, насквозь промокшие. Эван не мог предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи…
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- Актёр
Киану
Ривз
- ЛИАктриса
Лоренца
Иззо
- Актриса
Ана
де Армас
- АБАктёр
Аарон
Барнс
- ИААктриса
Игнасия
Алламанд
- ДБАктёр
Дэн
Бейли
- МБАктриса
Меган
Бейли
- Актриса
Коллин
Кэмп
- АКАктёр
Антонио
Куэрча
- ОАктёр
Отто
- Сценарист
Элай
Рот
- НЛСценарист
Николас
Лопес
- Продюсер
Коллин
Кэмп
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- НЛПродюсер
Николас
Лопес
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ФАХудожник
Фернандо
Але
- ДММонтажёр
Диего
Мачо Гомес
- АКОператор
Антонио
Куэрча