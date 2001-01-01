Крысиные бега (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Rat Race
Боевики, Комедии107 мин12+
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Сюжет
Один из самых успешных комедийных режиссеров Голливуда обратил свой взгляд к классике и снял римейк фильма "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", подобрав не менее солидный актерский ансамбль. Дональд Синклер, владелец самого процветающего в Лас-Вегасе казино, решил ради раз�влечения себя и своих друзей устроить еще одну игру на деньги.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джерри
Цукер
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актёр
Джон
Ловиц
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актёр
Сет
Грин
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ВВАктёр
Винс
Вьелуф
- ЛЧАктриса
Ланей
Чэпман
- ЭБСценарист
Энди
Брэкман
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- Продюсер
Джанет
Цукер
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- СРХудожник
Сет
Рид
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ТЭОператор
Том�ас
Э. Экермен
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл