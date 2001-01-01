Крысиные бега
Wink
Фильмы
Крысиные бега
8.72001, Rat Race
Боевики, Комедии107 мин12+
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Крысиные бега (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Один из самых успешных комедийных режиссеров Голливуда обратил свой взгляд к классике и снял римейк фильма "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", подобрав не менее солидный актерский ансамбль. Дональд Синклер, владелец самого процветающего в Лас-Вегасе казино, решил ради развлечения себя и своих друзей устроить еще одну игру на деньги.

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крысиные бега»

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