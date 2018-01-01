Wink
Детям
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
Актёры и съёмочная группа фильма «Крутые яйца: Миссия «Пингвин»»

Режиссёры

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Gabriel Riva Palacio Alatriste
Режиссёр
Родольфо Рива Паласио Алатристе

Родольфо Рива Паласио Алатристе

Rodolfo Riva Palacio Alatriste
Режиссёр

Актёры

Бруно Бичир

Бруно Бичир

Bruno Bichir
АктёрToto
Майте Перрони Беорлеги

Майте Перрони Беорлеги

Maite Perroni Beoriegui
АктрисаDi
Карлос Эспехель

Карлос Эспехель

Carlos Espejel
АктёрWilly
Анхелика Вале

Анхелика Вале

Angélica Vale
АктрисаBibi
Мигель Родарте

Мигель Родарте

Miguel Rodarte
АктёрBarba Roja
Арат де ла Торре

Арат де ла Торре

Arath de la Torre
АктёрBarba Jan
Маурисио Кастильо

Маурисио Кастильо

Mauricio Castillo
АктёрBarba Negra
Вадхир Дербес

Вадхир Дербес

Vadhir Derbez
АктёрPingüino Rey
Клаудио Эррера

Клаудио Эррера

Claudio Herrera
АктёрCartero
Мария Алисия Дельгадо

Мария Алисия Дельгадо

María Alicia Delgado
АктрисаAbuelita

Сценаристы

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Gabriel Riva Palacio Alatriste
Сценарист
Родольфо Рива Паласио Алатристе

Родольфо Рива Паласио Алатристе

Rodolfo Riva Palacio Alatriste
Сценарист

Продюсеры

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Gabriel Riva Palacio Alatriste
Продюсер
Родольфо Рива Паласио Алатристе

Родольфо Рива Паласио Алатристе

Rodolfo Riva Palacio Alatriste
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Дарья Фролова

Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Елизавета Шэйх

Елизавета Шэйх

Актриса дубляжа
Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа

Монтажёры

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Габриэль Рива Паласио Алатристе

Gabriel Riva Palacio Alatriste
Монтажёр
Родольфо Рива Паласио Алатристе

Родольфо Рива Паласио Алатристе

Rodolfo Riva Palacio Alatriste
Монтажёр