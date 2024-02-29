Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
9.02022, Huevitos congelados
Комедия, Семейный90 мин6+
Петух Тото отправляется в улетное путешествие на край света, чтобы спасти друзей. Приключения в духе мультфильма «Мадагаскар»

О фильме

Петух и его семья помогают отвязным пингвинам и белому медведю-очаровашке сбежать из цирка и попасть обратно домой. Яркий мексиканский мультфильм про важность дружбы и командной работы.

Братья пираты, владельцы успешного цирка, знают, чем привлечь публику. Кроме ансамбля заводных пингвинов, у них появился медвежонок — экзотика прямиком с Южного полюса. Вот только малыш совсем не хотел оказаться в чужих краях далеко от мамы и уж тем более попасть в клетку. Узнав о такой беде, пингвины твердо решают спасти медвежонка. Организовать побег им помогает петух Тото с петушиной семьей. Все вместе они отправляются на край земли в самое сумасшедшее путешествие.

Какие приключения ждут эту шумную и забавную команду без тормозов, узнаете, если будете смотреть мультфильм «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"» 2022 года. Улетное путешествие с симпатичными и обаятельными героями уже на Wink!

Страна
Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

