Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Петух и его семья помогают отвязным пингвинам и белому медведю-очаровашке сбежать из цирка и попасть обратно домой. Яркий мексиканский мультфильм про важность дружбы и командной работы.
Братья пираты, владельцы успешного цирка, знают, чем привлечь публику. Кроме ансамбля заводных пингвинов, у них появился медвежонок — экзотика прямиком с Южного полюса. Вот только малыш совсем не хотел оказаться в чужих краях далеко от мамы и уж тем более попасть в клетку. Узнав о такой беде, пингвины твердо решают спасти медвежонка. Организовать побег им помогает петух Тото с петушиной семьей. Все вместе они отправляются на край земли в самое сумасшедшее путешествие.
Какие приключения ждут эту шумную и забавную команду без тормозов, узнаете, если будете смотреть мультфильм «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"» 2022 года. Улетное путешествие с симпатичными и обаятельными героями уже на Wink!
СтранаМексика
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- ГРРежиссёр
Габриэль
Рива Паласио Алатристе
- РРРежиссёр
Родольфо
Рива Паласио Алатристе
- ББАктёр
Бруно
Бичир
- МПАктриса
Майте
Перрони Беорлеги
- КЭАктёр
Карлос
Эспехель
- АВАктриса
Анхелика
Вале
- МРАктёр
Мигель
Родарте
- АдАктёр
Арат
де ла Торре
- МКАктёр
Маурисио
Кастильо
- ВДАктёр
Вадхир
Дербес
- КЭАктёр
Клаудио
Эррера
- МААктриса
Мария
Алисия Дельгадо
- ГРСценарист
Габриэль
Рива Паласио Алатристе
- РРСценарист
Родольфо
Рива Паласио Алатристе
- ГРПродюсер
Габриэль
Рива Паласио Алатристе
- РРПродюсер
Родольфо
Рива Паласио Алатристе
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ЕШАктриса дубляжа
Елизавета
Шэйх
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ГРМонтажёр
Габриэль
Рива Паласио Алатристе
- РРМонтажёр
Родольфо
Рива Паласио Алатристе