Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Петух и его семья помогают отвязным пингвинам и белому медведю-очаровашке сбежать из цирка и попасть обратно домой. Яркий мексиканский мультфильм про важность дружбы и командной работы.



Братья пираты, владельцы успешного цирка, знают, чем привлечь публику. Кроме ансамбля заводных пингвинов, у них появился медвежонок — экзотика прямиком с Южного полюса. Вот только малыш совсем не хотел оказаться в чужих краях далеко от мамы и уж тем более попасть в клетку. Узнав о такой беде, пингвины твердо решают спасти медвежонка. Организовать побег им помогает петух Тото с петушиной семьей. Все вместе они отправляются на край земли в самое сумасшедшее путешествие.



Какие приключения ждут эту шумную и забавную команду без тормозов, узнаете, если будете смотреть мультфильм «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"» 2022 года. Улетное путешествие с симпатичными и обаятельными героями уже на Wink!

