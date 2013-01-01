Кровь искупления
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Кровь искупления

Кровь искупления (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

7.82013, Blood of Redemption
Боевик, Триллер81 мин18+

О фильме

Куинн Форте имел всё: власть, богатство, брата, боготворивший его, и женщину, которая очень любила его. Преданный кем-то из друзей, в одну ночь он теряет всё. Его отец – глава криминального клана убит, а брат считает, что это вина именно Куинна, который оказывается за решеткой. После освобождения из тюрьмы, герой объединяется со своим бывшим ставленником и близким другом и наносит врагам ответный удар.


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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь искупления»