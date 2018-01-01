Wink
Криминальные боссы
Актёры и съёмочная группа фильма «Криминальные боссы»

Режиссёры

Кларк Дьюк

Clark Duke
Режиссёр

Актёры

Лиам Хемсворт

Liam Hemsworth
АктёрKyle
Кларк Дьюк

Clark Duke
АктёрSwin
Майкл Кеннет Уильямс

Michael Kenneth Williams
АктёрAlmond
Вивика А. Фокс

Vivica A. Fox
АктрисаHer
Иден Бролин

Eden Brolin
АктрисаJohnna
Чандлер Дьюк

Chandler Duke
АктёрNick
Винс Вон

Vince Vaughn
АктёрFrog
Джон Малкович

John Malkovich
АктёрBright
Якоб Закар

Jacob Zachar
АктёрStranger
Патрик Малдун

Patrick Muldoon
АктёрJoe

Сценаристы

Кларк Дьюк

Clark Duke
Сценарист

Продюсеры

Мартин Спрок

Martin Sprock
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Александр Быковский

Актёр дубляжа
Анатолий Дубанов

Актёр дубляжа
Елена Мелешкова

Актриса дубляжа
Полина Войченко

Актриса дубляжа

Монтажёры

Патрик Дж. Дон Вито

Patrick J. Don Vito
Монтажёр

Операторы

Стивен Мейцлер

Steven Meizler
Оператор

Композиторы

Девендра Банхарт

Devendra Banhart
Композитор