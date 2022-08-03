Криминальные боссы (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В самом преступном округе Америки правит наркобарон по имени Фрог. Самые отъявленные негодяи собираются там, чтобы получить власть над преступным миром. Кайл и Суин – лишь пешки в этой игре. Они, как и многие, никогда не видели Фрога, но именно эти двое развязывают настоящую войну.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КДРежиссёр
Кларк
Дьюк
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ИБАктриса
Иден
Бролин
- ЧДАктёр
Чандлер
Дьюк
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Джон
Малкович
- ЯЗАктёр
Якоб
Закар
- Актёр
Патрик
Малдун
- КДСценарист
Кларк
Дьюк
- МСПродюсер
Мартин
Спрок
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Мелешкова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито
- СМОператор
Стивен
Мейцлер
- ДБКомпозитор
Девендра
Банхарт