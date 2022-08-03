Криминальные боссы
Wink
Фильмы
Криминальные боссы
6.92020, Arkansas
Триллер, Боевик95 мин18+

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Криминальные боссы (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

В самом преступном округе Америки правит наркобарон по имени Фрог. Самые отъявленные негодяи собираются там, чтобы получить власть над преступным миром. Кайл и Суин – лишь пешки в этой игре. Они, как и многие, никогда не видели Фрога, но именно эти двое развязывают настоящую войну.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Криминальные боссы»