Криминальные боссы (фильм, 2020) смотреть онлайн

В самом преступном округе Америки правит наркобарон по имени Фрог. Самые отъявленные негодяи собираются там, чтобы получить власть над преступным миром. Кайл и Суин – лишь пешки в этой игре. Они, как и многие, никогда не видели Фрога, но именно эти двое развязывают настоящую войну.

