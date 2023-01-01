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Крик (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.81996, Scream
Ужасы, Детектив106 мин18+

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О фильме

Школьницу Сидни Прескотт преследует маньяк в белой маске. Звезда «Друзей» и одна из сестер «Зачарованных» в главном слэшере 90-х от автора франшизы о Фредди Крюгере.

Кейси ждет в гости своего парня, когда вдруг раздается телефонный звонок. Загадочный незнакомец на том конце провода сначала задает странные вопросы, а потом жестоко убивает и девушку, и ее бойфренда. На следующий день после трагической гибели Кейси и Стива жертвой телефонного маньяка становится Сидни Прескотт, чью мать убили год назад. Однако в первой ночной схватке с убийцей девушке удается спастись. В ходе расследования полиция убеждается, что мотивов для убийств ни у кого нет, но есть вероятность, что маньяк — страстный поклонник фильмов ужасов и убивает жертв исключительно ради удовольствия. Удастся ли поймать неуловимого маньяка в дурацкой маске и плаще?

Фильм «Крик» не просто пугает, но и мастерски играет с жанровыми клише, превращая каждый знакомый штамп в часть опасной игры. Картина наверняка понравится любителям ужастиков, в которых смерть может прятаться за каждым углом.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик»