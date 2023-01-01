Крик (фильм, 1996) смотреть онлайн
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О фильме
Школьницу Сидни Прескотт преследует маньяк в белой маске. Звезда «Друзей» и одна из сестер «Зачарованных» в главном слэшере 90-х от автора франшизы о Фредди Крюгере.
Кейси ждет в гости своего парня, когда вдруг раздается телефонный звонок. Загадочный незнакомец на том конце провода сначала задает странные вопросы, а потом жестоко убивает и девушку, и ее бойфренда. На следующий день после трагической гибели Кейси и Стива жертвой телефонного маньяка становится Сидни Прескотт, чью мать убили год назад. Однако в первой ночной схватке с убийцей девушке удается спастись. В ходе расследования полиция убеждается, что мотивов для убийств ни у кого нет, но есть вероятность, что маньяк — страстный поклонник фильмов ужасов и убивает жертв исключительно ради удовольствия. Удастся ли поймать неуловимого маньяка в дурацкой маске и плаще?
Фильм «Крик» не просто пугает, но и мастерски играет с жанровыми клише, превращая каждый знакомый штамп в часть опасной игры. Картина наверняка понравится любителям ужастиков, в которых смерть может прятаться за каждым углом.
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Рейтинг
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- СУАктёр
Скит
Ульрих
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- ЛХАктёр
Лоуренс
Хехт
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- Продюсер
Кэти
Конрад
- КВПродюсер
Кэри
Вудс
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- ДЛХудожник
Дэвид
Любин
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- Оператор
Марк
Ирвин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами