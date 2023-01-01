Крик (фильм, 1996) смотреть онлайн

Школьницу Сидни Прескотт преследует маньяк в белой маске. Звезда «Друзей» и одна из сестер «Зачарованных» в главном слэшере 90-х от автора франшизы о Фредди Крюгере.



Кейси ждет в гости своего парня, когда вдруг раздается телефонный звонок. Загадочный незнакомец на том конце провода сначала задает странные вопросы, а потом жестоко убивает и девушку, и ее бойфренда. На следующий день после трагической гибели Кейси и Стива жертвой телефонного маньяка становится Сидни Прескотт, чью мать убили год назад. Однако в первой ночной схватке с убийцей девушке удается спастись. В ходе расследования полиция убеждается, что мотивов для убийств ни у кого нет, но есть вероятность, что маньяк — страстный поклонник фильмов ужасов и убивает жертв исключительно ради удовольствия. Удастся ли поймать неуловимого маньяка в дурацкой маске и плаще?



Фильм «Крик» не просто пугает, но и мастерски играет с жанровыми клише, превращая каждый знакомый штамп в часть опасной игры. Картина наверняка понравится любителям ужастиков, в которых смерть может прятаться за каждым углом.



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