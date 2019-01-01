Крик тишины
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Крик тишины

Крик тишины (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.42019, Крик тишины
Драмы, Исторические96 мин18+

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Сюжет

Девочка-подросток заботится о трехлетнем мальчике в блокадном Ленинграде. Эмоциональная драма об отваге и мужестве в военное время.

Действие картины происходит в феврале 1942 года, когда холодный Ленинград страдает не только от немецких бомбежек, но и от ужасного голода, унесшего жизни многих людей. Зина Воронова во что бы то ни стало хочет спастись из этого блокадного ада, но правительство не разрешает эвакуировать маленьких детей. В отчаянии она принимает решение оставить своего ослабевшего сына Митю одного на верную смерть. Однако во время налета фашистов ребенка спасает соседка, которая передает его маленькой Кате. Девочка обещает заботиться о мальчике и сделать все возможное, чтобы он выжил.

Кино является экранизацией новеллы Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Смогут ли Катя и Митя пережить блокаду, узнаете в душещипательной драме «Крик тишины». Фильм 2019, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик тишины»

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