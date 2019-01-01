Крик тишины (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Девочка-подросток заботится о трехлетнем мальчике в блокадном Ленинграде. Эмоциональная драма об отваге и мужестве в военное время.
Действие картины происходит в феврале 1942 года, когда холодный Ленинград страдает не только от немецких бомбежек, но и от ужасного голода, ун�есшего жизни многих людей. Зина Воронова во что бы то ни стало хочет спастись из этого блокадного ада, но правительство не разрешает эвакуировать маленьких детей. В отчаянии она принимает решение оставить своего ослабевшего сына Митю одного на верную смерть. Однако во время налета фашистов ребенка спасает соседка, которая передает его маленькой Кате. Девочка обещает заботиться о мальчике и сделать все возможное, чтобы он выжил.
Кино является экранизацией новеллы Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Смогут ли Катя и Митя пережить блокаду, узнаете в душещипательной драме «Крик тишины». Фильм 2019, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на нашем видеосервисе!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Потапов
- АСАктриса
Алина
Саргина
- ЛГАктёр
Лев
Гиршов
- Актёр
Артём
Быстров
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Надежда
Маркина
- ЛЕАктриса
Людмила
Егорова
- НФАктриса
Наталия
Фиссон
- Актёр
Сергей
Паршин
- МКАктриса
Мария
Кононова
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- ТЦСценарист
Тамара
Цинберг
- Про�дюсер
Александр
Литвинов
- ОГПродюсер
Ольга
Голомовзюк
- АПОператор
Александр
Пушкин
- ДПКомпозитор
Денис
Пекарев