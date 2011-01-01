Крик 4 (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.42011, Scream 4
Ужасы, Триллеры106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Сидни Прескотт последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и видеокамер папарацци. Но когда находят труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Всему виной возродившийся убийца в маске «Лицо призрака».
Крик 4 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Эмма
Робертс
- РКАктёр
Рори
Калкин
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- АБАктёр
Адам
Броди
- ММАктриса
Мэри
Макдоннелл
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- УКПродюсер
Уэс
Крэйвен
- ИЛПродюсер
Ия
Лабунка
- КУПродюсер
Кевин
Уильямсон
- КФПродюсер
Карли
Фейнголд
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ПДОператор
Питер
Диминг
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами