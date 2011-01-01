Крик 4
Wink
Фильмы
Крик 4

Крик 4 (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.42011, Scream 4
Ужасы, Триллеры106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сидни Прескотт последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и видеокамер папарацци. Но когда находят труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Всему виной возродившийся убийца в маске «Лицо призрака».


Крик 4 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик 4»

Всё