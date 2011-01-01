Крик 4 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сидни Прескотт последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Жизнь потихоньку налаживается, вдали от вспышек и видеокамер папарацци. Но когда находят труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Всему виной возродившийся убийца в маске «Лицо призрака».







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