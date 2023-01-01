Крепкий орешек 3: Возмездие
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Крепкий орешек 3: Возмездие

Крепкий орешек 3: Возмездие (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.11995, Die Hard: With a Vengeance
Боевики, Триллеры123 мин18+

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Сюжет

На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон Макклейн видел все, что только возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить Макклейну, террорист Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя — полицейского играть в смертельную игру. Ставка — город Нью-Йорк.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек 3: Возмездие»

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