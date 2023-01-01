Крепкий орешек 3: Возмездие (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.11995, Die Hard: With a Vengeance
Боевики, Триллеры123 мин18+
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Сюжет
На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон Макклейн видел все, что только возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить Макклейну, террорист Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя — полицейского играть в смертельную игру. Ставка — город Нью-Йорк.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мактирнан
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джереми
Айронс
- ЛБАктёр
Ларри
Бриггман
- ГГАктёр
Грэм
Грин
- Актриса
Коллин
Кэмп
- ЭПАктёр
Энтони
Пек
- НУАктёр
Николас
Уаймэн
- СФАктриса
Сэм
Филлипс
- КЧАктёр
Кевин
Чэмберлин
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- РТСценарист
Родерик
Торп
- БФПродюсер
Базз
Фейтшанс
- РЛПродюсер
Роберт
Лоуренс
- Продюсер
Джон
Макт�ирнан
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен