Крепкий орешек 3: Возмездие (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон Макклейн видел все, что только возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить Макклейну, террорист Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя — полицейского играть в смертельную игру. Ставка — город Нью-Йорк.



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