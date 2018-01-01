Wink
Крепкий орешек 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек 2»

Режиссёры

Ренни Харлин

Renny Harlin
Режиссёр

Актёры

Брюс Уиллис

Bruce Willis
АктёрJohn McClane
Бонни Беделиа

Bonnie Bedelia
АктрисаHolly McClane
Уильям Сэдлер

William Sadler
АктёрStuart
Франко Неро

Franco Nero
АктёрEsperanza
Уильям Этертон

William Atherton
АктёрThornberg
Деннис Франц

Dennis Franz
АктёрCarmine Lorenzo
Джон Эймос

John Amos
АктёрGrant
Арт Эванс

Art Evans
АктёрBarnes
Фред Долтон Томпсон

Fred Thompson
АктёрTrudeau (в титрах: Fred Dalton Thompson)
Реджинальд ВелДжонсон

Reginald VelJohnson
АктёрAl Powell

Сценаристы

Стивен Е. де Соуза

Steven E. de Souza
Сценарист
Даг Ричардсон

Doug Richardson
Сценарист
Родерик Торп

Roderick Thorp
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Гордон

Charles Gordon
Продюсер
Лоуренс Гордон

Lawrence Gordon
Продюсер
Ллойд Левин

Lloyd Levin
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Ирина Савина

Актриса дубляжа
Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа

Художники

Мэрлин Вэнс

Marilyn Vance
Художница
Роберт Гулд

Robert Gould
Художник

Монтажёры

Стюарт Бейрд

Stuart Baird
Монтажёр
Роберт А. Ферретти

Robert A. Ferretti
Монтажёр

Операторы

Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Майкл Кэмен

Michael Kamen
Композитор