WinkФильмыКрепкий орешек 2Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрJohn McClane
Брюс УиллисBruce Willis
АктрисаHolly McClane
Бонни БеделиаBonnie Bedelia
АктёрStuart
Уильям СэдлерWilliam Sadler
АктёрEsperanza
Франко НероFranco Nero
АктёрThornberg
Уильям ЭтертонWilliam Atherton
АктёрCarmine Lorenzo
Деннис ФранцDennis Franz
АктёрGrant
Джон ЭймосJohn Amos
АктёрBarnes
Арт ЭвансArt Evans
АктёрTrudeau (в титрах: Fred Dalton Thompson)
Фред Долтон ТомпсонFred Thompson
АктёрAl Powell