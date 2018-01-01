Крепкий орешек 2 (фильм, 1990) смотреть онлайн

Крепкий орешек 2
9.41990, Die Hard 2
Боевик, Триллер118 мин18+

О фильме

«Крепкий орешек 2» — взрывной боевик, где Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна снова сражается с террористами, на этот раз в охваченном хаосом аэропорту. Фильм искрит напряжением, дерзким юмором и харизмой героя, продирающегося сквозь пули и сугробы, как дикий лось через лес.

В канун Рождества банда элитных коммандос, ведомая хладнокровным офицером со взглядом безумным, захватывает международный аэропорт, удерживая тысячи пассажиров ради спасения наркобарона. Злодейский план отточен до мелочей, но бандиты не учли одного: появления Джона Макклейна — полицейского, чья смекалка не раз сослужила ему добрую службу. Джон минует сложные жизненные дилеммы и взрывоопасные ловушки, чтобы противостоять не только врагам, но и парализующему аэропорт снежному бурану, а заодно и бестолковым начальникам. В одном из самолетов, кружащих над заснеженным хаосом, пытается приземлиться его жена, а топливо тает быстрее, чем людская надежда. Макклейн рвется вперед, раскидывая террористов, словно фишки в игре, где ставка — тысячи жизней.

Коктейль из адреналина, яростных перестрелок и героизма на грани безумия — смотреть «Крепкий орешек 2» стоит всем ценителям жанра. Пристегните ремни и поставьте спинки кресел в вертикальное положение: в этом полете возможна турбулентность.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек 2»