Крепкий орешек 2 (фильм, 1990) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Крепкий орешек 2» — взрывной боевик, где Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна снова сражается с террористами, на этот раз в охваченном хаосом аэропорту. Фильм искрит напряжением, дерзким юмором и харизмой героя, продирающегося сквозь пули и сугробы, как дикий лось через лес.
В канун Рождества банда элитных коммандос, ведомая хладнокровным офицером со взглядом безумным, захватывает международный аэропорт, удерживая тысячи пассажиров ради спасения наркобарона. Злодейский план отточен до мелочей, но бандиты не учли одного: появления Джона Макклейна — полицейского, чья смекалка не раз сослужила ему добрую службу. Джон минует сложные жизненные дилеммы и взрывоопасные ловушки, чтобы противостоять не только врагам, но и парализующему аэропорт снежному бурану, а заодно и бестолковым начальникам. В одном из самолетов, кружащих над заснеженным хаосом, пытается приземлиться его жена, а топливо тает быстрее, чем людская надежда. Макклейн рвется вперед, раскидывая террористов, словно фишки в игре, где ставка — тысячи жизней.
Коктейль из адреналина, яростных перестрелок и героизма на грани безумия — смотреть «Крепкий орешек 2» стоит всем ценителям жанра. Пристегните ремни и поставьте спинки кресел в вертикальное положение: в этом полете возможна турбулентность.
Рейтинг
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ББАктриса
Бонни
Беделиа
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- Актёр
Франко
Неро
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- ДФАктёр
Деннис
Франц
- Актёр
Джон
Эймос
- АЭАктёр
Арт
Эванс
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- РВАктёр
Реджинальд
ВелДжонсон
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- ДРСценарист
Даг
Ричардсон
- РТСценарист
Родерик
Торп
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- Продюсер
Лоуренс
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен