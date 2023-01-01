Красота по-американски (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.51999, American Beauty
Драмы116 мин18+
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Сюжет
Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице.
Неожиданно для себя Лестер влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу. К чему приведет его эта пылкая страсть?
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- ТБАктриса
Тора
Бёрч
- Актёр
Уэс
Бентли
- МСАктриса
Мена
Сувари
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Скотт
Бакула
- Актёр
Сэм
Робардс
- АБСценарист
Алан
Болл
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДДПродюсер
Дэн
Джинкс
- АБПродюсер
Алан
Болл
- СВПродюсер
Стэн
Влодковски
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- КЛОператор
Конрад
Л. Холл
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман