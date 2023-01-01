Красота по-американски
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Красота по-американски

Красота по-американски (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.51999, American Beauty
Драмы116 мин18+

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Сюжет

Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической больнице.
Неожиданно для себя Лестер влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу. К чему приведет его эта пылкая страсть?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красота по-американски»

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