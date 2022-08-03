Красивые девушки (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.91996, Beautiful Girls
Драма, Мелодрама108 мин18+
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О фильме
Неудачливый музыкант Вилли Конвэй запутался в жизни и самом себе. Чтобы успокоиться и найти ответы на свои вопросы, он решает отдохнуть от Нью-Йорка в родном захолустье. Приехав в Найт-Ридж, он встречает старых школьных друзей и понимает, что и у них во взрослой жизни всe не так уж просто.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ТДРежиссёр
Тед
Демме
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- НЭАктёр
Ноа
Эммерих
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- Актриса
Натали
Портман
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- Актриса
Мира
Сорвино
- МПАктриса
Марта
Плимптон
- РОАктриса
Рози
О’Доннелл
- Актриса
Ума
Турман
- СРСценарист
Скотт
Розенберг
- КВПродюсер
Кэри
Вудс
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- Продюсер
Кэти
Конрад
- СРПродюсер
Скотт
Розенберг
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- АКОператор
Адам
Киммел
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Стюарт