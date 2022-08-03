Красивые девушки
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Красивые девушки

Красивые девушки (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.91996, Beautiful Girls
Драма, Мелодрама108 мин18+

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О фильме

Неудачливый музыкант Вилли Конвэй запутался в жизни и самом себе. Чтобы успокоиться и найти ответы на свои вопросы, он решает отдохнуть от Нью-Йорка в родном захолустье. Приехав в Найт-Ридж, он встречает старых школьных друзей и понимает, что и у них во взрослой жизни всe не так уж просто.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивые девушки»