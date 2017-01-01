Красавица и чудовище (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк всемирно известной сказки о любви от создателей мультфильма «Король Лев». Семейный мюзикл с Эммой Уотсон и Люком Эвансом в главных ролях. Мечтательная и отважная красавица Белль попадает в таинственный замок и соглашается навсегда остаться его пленницей ради спасения отца. Со временем она узнает тайну хозяина особняка: хитрая волшебница заколдовала самовлюбленного и грубого принца Адама, превратив его в чудовище. И до тех пор, пока принц не встретит настоящую любовь, он обречен оставаться в обличье устрашающего зверя с человеческим сердцем. Не пропустите экранизацию любимой с детства сказки «Красавица и Чудовище» — фильм 2017 года смотреть в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!



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