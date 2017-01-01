Этот фильм пока недоступен
Красавица и чудовище (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Ремейк всемирно известной сказки о любви от создателей мультфильма «Король Лев». Семейный мюзикл с Эммой Уотсон и Люком Эвансом в главных ролях. Мечтательная и отважная красавица Белль попадает в таинственный замок и соглашается навсегда остаться его пленницей ради спасения отца. Со временем она узнает тайну хозяина особняка: хитрая волшебница заколдовала самовлюбленного и грубого принца Адама, превратив его в чудовище. И до тех пор, пока принц не встретит настоящую любовь, он обречен оставаться в обличье устрашающего зверя с человеческим сердцем. Не пропустите экранизацию любимой с детства сказки «Красавица и Чудовище» — фильм 2017 года смотреть в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!
Красавица и чудовище смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Мюзикл, Кино для детей, Фэнтези
Рейтинг
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Джош
Гэд
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- ХМАктриса
Хэтти
Морахэн
- ХГАктриса
Хейдн
Гвин
- ДХАктёр
Джерард
Хоран
- РФАктёр
Рэй
Фиарон
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Сценарист
Стивен
Чбоски
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- ГБСценарист
Габриэль-Сюзанна
Барбо де Вильнев
- СГПродюсер
Стив
Гауб
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- ДДПродюсер
Джереми
Джонс
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- ДЕАктёр дубляжа
Дмитрий
Ермак
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Мичман
- АДАктёр дубляжа
Александр
Давыдов
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- АМКомпозитор
Алан
Менкен