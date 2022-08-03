Красавчик (фильм, 2007) смотреть онлайн

Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев тюрьмы, освобожден на испытательный срок при условии, что он обязательно пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит отработать триста часов в местном детском саду. Как ухаживать за 8-летними оболтусами, Людо не очень представляет, но в группе работает его старая знакомая…

