Красавчик
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Красавчик

Красавчик (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.82007, Keinohrhasen
Мелодрама, Комедия111 мин18+

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О фильме

Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев тюрьмы, освобожден на испытательный срок при условии, что он обязательно пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит отработать триста часов в местном детском саду. Как ухаживать за 8-летними оболтусами, Людо не очень представляет, но в группе работает его старая знакомая…

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавчик»