Красавчик (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.82007, Keinohrhasen
Мелодрама, Комедия111 мин18+
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О фильме
Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев тюрьмы, освобожден на испытательный срок при условии, что он обязательно пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит отработать триста часов в местном детском саду. Как ухаживать за 8-летними оболтусами, Людо не очень представляет, но в группе работает его старая знакомая…
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актриса
Нора
Чирнер
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- АХАктриса
Алвара
Хёфельс
- Актёр
Юрген
Фогель
- Актёр
Армин
Роде
- РКАктёр
Рик
Каваниан
- Актёр
Вольфганг
Штумф
- КТАктёр
Кристиан
Трамиц
- БРАктриса
Барбара
Рудник
- АДСценарист
Аника
Деккер
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- ТЦПродюсер
Томас
Циклер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ГРХудожница
Габриэла
Роймер