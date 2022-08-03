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Крампуc HD

Крампуc HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Krampus
Ужасы, Фэнтези18+

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О фильме

История о демоне, который во время Рождества выискивает непослушных детей, чтобы наказать их.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крампуc HD»