Краденое свидание (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В свои 34 года остроумная Нэнси отчаялась достичь счастья в личной жизни. Когда незнакомец на перроне принимает ее за юную особу, у которой назначено с ним свидание вслепую, героиня решает ему подыграть. Нэнси и Джек проводят чудесный день вместе, но что будет, когда ее обман раскроется?



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