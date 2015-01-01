Краденое свидание
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Краденое свидание

Краденое свидание (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.32015, Man Up
Драмы, Мелодрамы84 мин18+

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Сюжет

В свои 34 года остроумная Нэнси отчаялась достичь счастья в личной жизни. Когда незнакомец на перроне принимает ее за юную особу, у которой назначено с ним свидание вслепую, героиня решает ему подыграть. Нэнси и Джек проводят чудесный день вместе, но что будет, когда ее обман раскроется?

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb