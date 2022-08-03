Коты-аристократы
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Коты-аристократы

Коты-аристократы (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.81970, The AristoCats
Мультфильм, Мюзикл75 мин6+

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О фильме

В аристократическом доме в Париже живет мама-кошка с тремя котятами. Хозяйка безумно любит их и по завещанию все должно отойти этим очаровательным животным. Но злой дворецкий похищает ее любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой им помогает бродячий кот с его друзьями.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коты-аристократы»