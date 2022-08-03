Костяной томагавк (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Bone Tomahawk
Ужасы126 мин18+
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О фильме
Четверо мужчин отправляются в отдаленные земли Дикого Запада, чтобы спасти группу пленных из пещер каннибалов.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКРежиссёр
С.
Крэйг Залер
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Патрик
Уилсон
- МФАктёр
Мэттью
Фокс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ЭДАктёр
Эван
Джоникайт
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- ФМАктёр
Фред
Меламед
- СХАктёр
Сид
Хэйг
- МХАктёр
Маэстро
Харрелл
- СКСценарист
С.
Крэйг Залер
- ДХПродюсер
Джек
Хеллер
- ДЗПродюсер
Даллас
Зонньер
- ДФПродюсер
Джонатан
Фойер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЧФХудожница
Чантал
Филсон
- ГГХудожница
Гоар
Галстян
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- СККомпозитор
С.
Крэйг Залер