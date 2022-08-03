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Костяной томагавк

Костяной томагавк (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Bone Tomahawk
Ужасы126 мин18+

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О фильме

Четверо мужчин отправляются в отдаленные земли Дикого Запада, чтобы спасти группу пленных из пещер каннибалов.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Костяной томагавк»