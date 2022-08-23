Космополис (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пэкера, который изменяет своей молодой жене, подвергается нападению и разом теряет все свое состояние. Действие ленты будет разворачиваться на Манхэттене в течение одних суток.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актриса
Сара
Гадон
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- АААктёр
Абдул
Айула
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Пол
Джаматти
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- ДТАктёр
Джордж
Тулиатос
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- ДДСценарист
Дон
ДеЛилло
- ПБПродюсер
Паулу
Бранку
- МКПродюсер
Мартин
Кац
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЮПАктриса дубляжа
Юлия
Перенчук
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ИТАктриса дубляжа
Ирина
Ткаленко
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- Композитор
Говард
Шор