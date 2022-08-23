Космополис
Wink
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Космополис
6.12012, Cosmopolis
Триллер, Драма104 мин18+

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Космополис (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пэкера, который изменяет своей молодой жене, подвергается нападению и разом теряет все свое состояние. Действие ленты будет разворачиваться на Манхэттене в течение одних суток.

Страна
Португалия, Италия, Канада, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Космополис»