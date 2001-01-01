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Корпорация монстров

Корпорация монстров (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Monsters, Inc.
Мультфильм, Семейный88 мин6+

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О фильме

Что если под кроватью действительно сидит чудовище, но это — его работа? Комедийное фэнтези «Корпорация монстров» — мультфильм 2001 года, в котором страх — это не чувство, а топливо.

Мохнатый гигант Салли и его друг, одноглазый кругляш с ручками-ножками Майк Вазовски — сотрудники крупнейшей энергетической компании в городе монстров. Их задача — пугать детей, чтобы собрать крики и обеспечить свет и тепло родному Монстрополису. Но однажды в мир чудищ случайно попадает человеческая девочка, а это — ЧП вселенского масштаба. Ведь монстры боятся детей не меньше, чем дети — монстров.

Остроумная и добрая история, способная и рассмешить, и растрогать до слез. Смотреть «Корпорация монстров» будет интересно и детям, и взрослым. И сделать это стоит хотя бы ради того, чтобы убедиться: не каждый монстр страшен, а иногда чудовище — друг.

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Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корпорация монстров»