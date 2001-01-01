Корпорация монстров (фильм, 2001) смотреть онлайн
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О фильме
Что если под кроватью действительно сидит чудовище, но это — его работа? Комедийное фэнтези «Корпорация монстров» — мультфильм 2001 года, в котором страх — это не чувство, а топливо.
Мохнатый гигант Салли и его друг, одноглазый кругляш с ручками-ножками Майк Вазовски — сотрудники крупнейшей энергетической компании в городе монстров. Их задача — пугать детей, чтобы собрать крики и обеспечить свет и тепло родному Монстрополису. Но однажды в мир чудищ случайно попадает человеческая девочка, а это — ЧП вселенского масштаба. Ведь монстры боятся детей не меньше, чем дети — монстров.
Остроумная и добрая история, способная и рассмешить, и растрогать до слез. Смотреть «Корпорация монстров» будет интересно и детям, и взрослым. И сделать это стоит хотя бы ради того, чтобы убедиться: не каждый монстр страшен, а иногда чудовище — друг.
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ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Пит
Доктер
- ДСРежиссёр
Дэвид
Силверман
- ЛАРежиссёр
Ли
Анкрич
- Актёр
Джон
Гудман
- БКАктёр
Билли
Кристал
- МГАктриса
Мэри
Гиббс
- Актёр
Стив
Бушеми
- ДКАктёр
Джеймс
Коберн
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- БПАктёр
Боб
Питерсон
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- ФОАктёр
Фрэнк
Оз
- ДГАктёр
Дэниел
Герсон
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ДГСценарист
Дэниел
Герсон
- ПДСценарист
Пит
Доктер
- ДКСценарист
Джилл
Калтон
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЛСАктриса дубляжа
Лидия
Семёнова
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- ТВХудожница
Тиа
В. Крэттер
- ДЛХудожник
Доминик
Луи
- ШКОператор
Шэрон
Кэлахан
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман