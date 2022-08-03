Корпорация Ad Libitum (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.62020, Корпорация Ad Libitum
Приключения, Триллер92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
А вы мечтаете о настоящей любви? Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства были остры как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины души. Такую любовь тяжело найти, когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. За вторую и последующие придется очень дорого заплатить.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ПОРежиссёр
Полина
Ольденбург
- Актёр
Шамиль
Хаматов
- Актёр
Игорь
Петренко
- ДБАктриса
Дарья
Белоусова
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- АФАктёр
Антон
Фёдоров
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- ЕРАктёр
Егор
Рыбаков
- ПОСценарист
Полина
Ольденбург
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кузнецов
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- ДММонтажёр
Дмитрий
Миляев
- ИКОператор
Иван
Колпаков
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов
- АМКомпозитор
Алексей
Милованов
- ГНКомпозитор
Глеб
Нехорошев