Корпорация Ad Libitum
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Корпорация Ad Libitum

Корпорация Ad Libitum (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.62020, Корпорация Ad Libitum
Приключения, Триллер92 мин18+

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О фильме

А вы мечтаете о настоящей любви? Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства были остры как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины души. Такую любовь тяжело найти, когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. За вторую и последующие придется очень дорого заплатить.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корпорация Ad Libitum»