Коротышка (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Fun Size
Комедия, Криминал82 мин18+
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О фильме
История девушки-подростка, которая потеряла своего маленького братика в ночь на Хэллоуин. Звезда школьной команды политических дебатов, в которого влюблена героиня, поможет ей в поисках брата.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Джош
Шварц
- Актриса
Виктория
Джастис
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ЧХАктриса
Челси
Хэндлер
- Актёр
Джексон
Николл
- ДПАктёр
Джошуа
Пенс
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- ТМАктёр
Томас
МакДонелл
- ККАктриса
Кэрри
Клиффорд
- БЛАктёр
Бэрри
Ливингстон
- ЭБАктёр
Эли
Бардха
- МВСценарист
Макс
Вернер
- ДКПродюсер
Дэвид
Кантер
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- Продюсер
Джош
Шварц
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЛФХудожница
Лорен
Фицсиммонс
- ЭДХудожник
Эрик
Даман
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури