Коротышка
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Коротышка

Коротышка (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Fun Size
Комедия, Криминал82 мин18+

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О фильме

История девушки-подростка, которая потеряла своего маленького братика в ночь на Хэллоуин. Звезда школьной команды политических дебатов, в которого влюблена героиня, поможет ей в поисках брата.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коротышка»