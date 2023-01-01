Биография

Джексон Николл – актер. Родился в 2003 году. Сниматься начал в семилетнем возрасте. Первая роль Джексона Николла сыграна в байопике 2010 года «Боец». В том же году он принял участие в съемках короткометражной комедии про чудака, решившего зарабатывать выгулом детей. В 2011 году выходит комедия «Артур. Идеальный миллионер». У восьмилетнего артиста в фильме роль посетителя библиотеки. Идеальная актерская игра приносит ему известность. Фильм получает фестивальные призы. В возрасте десяти лет юный актер снимается в комедии о несносном дедушке, везущем внука к отцу. В фильме у Николла главная роль. Он и есть внук Билли, которого 86-летний дед транспортирует через всю страну. Картина номинировалась на «Оскар», а маленький актер - на приз за участие в самом безумном эпизоде. По мере взросления карьера актера идет по нарастающей. В 2015 году он - Венделл в комедии «Лето на Стейтен-Айленде». Образ подростка позапрошлого века создает артист в псевдодокументальной комедии «Другое время». В комедийном сериале «Все еще король» играет главного героя Вернона Браунмула в детстве. В производстве находится драма Oneiromancy, в которой актер исполняет главную роль.