Короткие волны (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сборник остроумных историй из жизни работников радио. Короткометражка «Шредер» расскажет об акции, когда по итогам слушательского голосования в прямом эфире было уничтожено известное произведение искусства, а новелла «Пока нет» познакомит с саркастичной, но очень романтичной радиоведущей.



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