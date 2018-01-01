Короткие волны
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Короткие волны

Короткие волны (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

6.72018, Короткие волны
Драмы, Комедии80 мин16+

Сюжет

Сборник остроумных историй из жизни работников радио. Короткометражка «Шредер» расскажет об акции, когда по итогам слушательского голосования в прямом эфире было уничтожено известное произведение искусства, а новелла «Пока нет» познакомит с саркастичной, но очень романтичной радиоведущей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короткие волны»

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