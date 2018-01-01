Короткие волны (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.72018, Короткие волны
Драмы, Комедии80 мин16+
Сюжет
Сборник остроумных историй из жизни работников радио. Короткометражка «Шредер» расскажет об акции, когда по итогам слушательского голосования в прямом эфире было уничтожено известное произведение искусства, а новелла «Пока нет» познакомит с саркастичной, но очень романтичной радиоведущей.
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Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.0 IMDb
- Режиссёр
Михаил
Довженко
- Актёр
Алекс
Дубас
- Актёр
Евгений
Гришковец
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ЯДАктёр
Яков
Довженко
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Алиса
Хазанова
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актриса
Северия
Янушаускайте
- Сценарист
Михаил
Довженко
- ИТСценарист
Инна
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бунин
- АГСценарист
Анна
Гейжан
- Продюсер
Михаил
Довженко
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- ЮМПродюсер
Юлия
Морозова
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- БЛОператор
Борис
Литовченко
- ГМОператор
Геворг
Маркосян
- ВПКомпозитор
Владимир
Пресняков мл.
- АВКомпозитор
Артем
Васильев
- МХКомпозитор
Михаил
Химаков
- ЯДКомпозитор
Яков
Довженко