Король вечеринок (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Van Wilder
Мелодрама, Комедия89 мин18+
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О фильме
Вэн учится в колледже уже шесть лет, и все никак не может получить диплом. Но вовсе не из-за того, что он самый тупой ученик в группе, а потому что без ума влюблен в беззаботную студенческую жизнь. К своему ужасу он узнает, что отец не намерен оплачивать затянувшуюся учебу отпрыска...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Уолт
Бекер
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актёр
Тим
Мэтисон
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- ТХАктёр
Тек
Холмс
- ДКАктёр
Дэниэл
Косгроув
- ДРАктёр
Дион
Ричмонд
- АБАктёр
Алекс
Барнс
- ЭРАктриса
Эмили
Разерфорд
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- БГСценарист
Брент
Голдберг
- ДВСценарист
Дэвид
Вагнер
- Продюсер
Питер
Абрамс
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АСХудожница
Алексис
Скотт
- ДМХудожница
Джилл
МакГроу
- ДММонтажёр
Дэннис
М. Хилл
- ДРОператор
Джеймс
Р. Багдонас
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс