Вэн учится в колледже уже шесть лет, и все никак не может получить диплом. Но вовсе не из-за того, что он самый тупой ученик в группе, а потому что без ума влюблен в беззаботную студенческую жизнь. К своему ужасу он узнает, что отец не намерен оплачивать затянувшуюся учебу отпрыска...

