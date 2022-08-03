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Король вечеринок

Король вечеринок (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Van Wilder
Мелодрама, Комедия89 мин18+

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О фильме

Вэн учится в колледже уже шесть лет, и все никак не может получить диплом. Но вовсе не из-за того, что он самый тупой ученик в группе, а потому что без ума влюблен в беззаботную студенческую жизнь. К своему ужасу он узнает, что отец не намерен оплачивать затянувшуюся учебу отпрыска...

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король вечеринок»