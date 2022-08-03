5.02022, Короче, я женюсь
Комедия, Драма68 мин18+
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Короче, я женюсь (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Костя готовится к свадьбе. О помолвке он решил объявить на вечеринке, ради которой даже снял на выходные роскошный коттедж. Туда он пригласил самых близких людей, чтобы познакомить их с невестой. Правда, два его лучших друга, приехавших на праздник, не знают, что ей стала девушка, с которой они оба когда-то встречались.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ВМРежиссёр
Виталий
Манюков
- ДНАктёр
Дмитрий
Новиков
- ДСАктёр
Дмитрий
Стручков
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- АХАктёр
Александр
Хохлов
- ЕКАктриса
Елена
Кульчицкая
- Актриса
Ирина
Безрукова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актриса
Валентина
Мазунина
- ОБСценарист
Олег
Бондарев
- ВМПродюсер
Виталий
Манюков
- СГПродюсер
Сергей
Горбачев
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Титов
- ИКОператор
Иван
Котельников
- АБКомпозитор
Арсен
Бадерхан