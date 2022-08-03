Короче, я женюсь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Костя готовится к свадьбе. О помолвке он решил объявить на вечеринке, ради которой даже снял на выходные роскошный коттедж. Туда он пригласил самых близких людей, чтобы познакомить их с невестой. Правда, два его лучших друга, приехавших на праздник, не знают, что ей стала девушка, с которой они оба когда-то встречались.

