Короче, я женюсь
Wink
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Короче, я женюсь
5.02022, Короче, я женюсь
Комедия, Драма68 мин18+

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Короче, я женюсь (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Костя готовится к свадьбе. О помолвке он решил объявить на вечеринке, ради которой даже снял на выходные роскошный коттедж. Туда он пригласил самых близких людей, чтобы познакомить их с невестой. Правда, два его лучших друга, приехавших на праздник, не знают, что ей стала девушка, с которой они оба когда-то встречались.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
2.9 IMDb