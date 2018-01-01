Wink
Конкретный убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Конкретный убийца»

Режиссёры

Нахнатчка Хан

Nahnatchka Khan
Режиссёр

Актёры

Кирнан Шипка

Kiernan Shipka
Актриса
Оливия Холт

Olivia Holt
Актриса
Джули Боуэн

Julie Bowen
Актриса
Чарльз Гиллеспи

Charlie Gillespie
Актёр
Локлин Манро

Lochlyn Munro
Актёр
Трой Ли-Энн Джонсон

Troy Leigh-Anne Johnson
Актриса
Кимберли Хюи

Kimberly Huie
Актриса
Лиана Либерато

Liana Liberato
Актриса
Келси Мавема

Kelcey Mawema
Актриса
Рэндалл Пак

Randall Park
Актёр
Стефи Чин-Сальво

Stephi Chin-Salvo
Актриса
Элла Чхве

Ella Choi
Актриса
Джонатан Поттс

Jonathan Potts
Актёр
Закари Гибсон

Zachary Gibson
Актёр
Брендан О’Брайен

Brendan O'Brien
Актёр
Томми Юроуп

Tommy Europe
Актёр
Конрад Коутс

Conrad Coates
Актёр
Энди Томпсон

Andy Thompson
Актёр
Фред Хендерсон

Fred Henderson
Актёр
Памела Смит

Pam Kearns
Актриса
Эндрю Барбер

Andrew Barber
Актёр
Джесси Инокалла

Jesse Inocalla
Актёр
Валин Шиней

Valin Shinyei
Актёр
Алекс Пичтин

Alex Pychtin
Актёр
Элиза Норбери

Eliza Norbury
Актриса
Райан Кови

Ryan Cowie
Актёр
Тара Прэтт

Tara Pratt
Актриса
Мадлен Келдерс

Madeleine Kelders
Актриса

Сценаристы

Джен Д’Анджело

Jen D'Angelo
Сценарист
Дэвид М. Маталон

David Matalon
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Грег Гилрет

Greg Gilreath
Продюсер

Монтажёры

Джереми Коэн

Jeremy Cohen
Монтажёр

Композиторы

Майкл Эндрюс

Michael Andrews
Композитор