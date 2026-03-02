Конкретный убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн

В 1987 году внебольшом городке накануне Хэллоуина маньяк жестоко убил трёх 16-летних девушек, нанеся импо 16ножевых ранений. Этипреступления таки небыли раскрыты. 36лет спустя маму старшеклассницы Джеми прямо всобственном доме убивает неизвестный. Апозже нападает ина саму девушку, нопроисходит этов фотобудке, изкоторой её подруга подавним наработкам своей мамы мастерила машину времени—так Джеми переносится в1987 год. Решив предотвратить ещё несовершённые убийства испасти мать, онаотправляется встаршую школу, гдезнакомится сосвоими молодыми родителями исуровыми нравами техлет.

