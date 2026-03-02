Конкретный убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Totally Killer
Ужасы, Комедия105 мин18+
О фильме
В 1987 году внебольшом городке накануне Хэллоуина маньяк жестоко убил трёх 16-летних девушек, нанеся импо 16ножевых ранений. Этипреступления таки небыли раскрыты. 36лет спустя маму старшеклассницы Джеми прямо всобственном доме убивает неизвестный. Апозже нападает ина саму девушку, нопроисходит этов фотобудке, изкоторой её подруга подавним наработкам своей мамы мастерила машину времени—так Джеми переносится в1987 год. Решив предотвратить ещё несовершённые убийства испасти мать, онаотправляется встаршую школу, гдезнакомится сосвоими молодыми родителями исуровыми нравами техлет.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НХРежиссёр
Нахнатчка
Хан
- КШАктриса
Кирнан
Шипка
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- ДБАктриса
Джули
Боуэн
- ЧГАктёр
Чарльз
Гиллеспи
- Актёр
Локлин
Манро
- ТЛАктриса
Трой
Ли-Энн Джонсон
- КХАктриса
Кимберли
Хюи
- Актриса
Лиана
Либерато
- КМАктриса
Келси
Мавема
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- СЧАктриса
Стефи
Чин-Сальво
- ЭЧАктриса
Элла
Чхве
- ДПАктёр
Джонатан
Поттс
- ЗГАктёр
Закари
Гибсон
- БОАктёр
Брендан
О’Брайен
- ТЮАктёр
Томми
Юроуп
- Актёр
Конрад
Коутс
- ЭТАктёр
Энди
Томпсон
- ФХАктёр
Фред
Хендерсон
- ПСАктриса
Памела
Смит
- ЭБАктёр
Эндрю
Барбер
- ДИАктёр
Джесси
Инокалла
- ВШАктёр
Валин
Шиней
- АПАктёр
Алекс
Пичтин
- ЭНАктриса
Элиза
Норбери
- РКАктёр
Райан
Кови
- ТПАктриса
Тара
Прэтт
- МКАктриса
Мадлен
Келдерс
- ДДСценарист
Джен
Д’Анджело
- ДМСценарист
Дэвид
М. Маталон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- ДКМонтажёр
Джереми
Коэн
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс