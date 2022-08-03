Конан-варвар (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.61982, Conan the Barbarian
Фэнтези, Приключения123 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Двенадцать тысяч лет до нашей эры. Маленький сын кузнеца Конан становится свидетелем убийства своих родителей армией коварного волшебника Тулса Дума. Спустя годы крепкий и сильный юноша решает отомстить злодею. Так начинаются невероятные и зрелищные приключения мужественного воина Конана.
СтранаСША, Мексика
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Милиус
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- СБАктриса
Сэндал
Бергман
- БДАктёр
Бен
Дэвидсон
- КГАктриса
Кассандра
Гава
- ДЛАктёр
Джерри
Лопес
- МАктёр
Мако
- ВКАктриса
Валери
Кеннессен
- УСАктёр
Уильям
Смит
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- Сценарист
Оливер
Стоун
- Продюсер
Раффаэлла
Де Лаурентис
- БФПродюсер
Базз
Фейтшанс
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- ВДХудожник
Велько
Деспотович
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ДКОператор
Дьюк
Каллахэн
- Композитор
Бэзил
Поледурис