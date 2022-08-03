Конан-варвар
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Конан-варвар

Конан-варвар (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.61982, Conan the Barbarian
Фэнтези, Приключения123 мин18+

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О фильме

Двенадцать тысяч лет до нашей эры. Маленький сын кузнеца Конан становится свидетелем убийства своих родителей армией коварного волшебника Тулса Дума. Спустя годы крепкий и сильный юноша решает отомстить злодею. Так начинаются невероятные и зрелищные приключения мужественного воина Конана.

Страна
США, Мексика
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конан-варвар»