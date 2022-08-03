Двенадцать тысяч лет до нашей эры. Маленький сын кузнеца Конан становится свидетелем убийства своих родителей армией коварного волшебника Тулса Дума. Спустя годы крепкий и сильный юноша решает отомстить злодею. Так начинаются невероятные и зрелищные приключения мужественного воина Конана.

